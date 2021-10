Manche. Covid-19 : début de la vaccination le 6 janvier dans quatre établissements

Le préfet de la Manche, Gérard Gavory, a donné, mercredi 30 décembre, un calendrier plus précis de la campagne de vaccination anti Covid-19 pour les personnes âgées, qui doit débuter la semaine du lundi 4 janvier en Normandie.

Les premières vaccinations débuteront le mercredi 6 janvier dans quatre établissements de la Manche : la résidence René et Lucile Schmitt à Cherbourg-en-Cotentin, l'Ehpad Arc en Sée à Avranches ainsi que l'Unité de soins de longue durée (USLD) de l'hôpital d'Avranches, et l'Ehpad Lempérière à Cérences. "Au total, cela représente 310 résidents qui pourront être vaccinés s'ils donnent leur consentement. S'ajoute le personnel de santé demandeur âgé de plus de 65 ans et à risque", a détaillé le préfet à nos confrères de La Manche Libre. "Un infirmier et un médecin doivent assister à la vaccination", a-t-il poursuivi. La campagne de vaccination s'étendra ensuite, à partir du lundi 18 janvier, dans les 83 autres Ehpad et Unités de soins de longue durée (USLD) de la Manche, soit "6 138 résidents potentiellement candidats", estime le préfet.