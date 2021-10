Normandie. La bise sera-t-elle la grande oubliée de 2021 ?

Faire la bise ou se prendre dans les bras. Voilà des contacts physiques oubliés avec le Covid-19. Pour beaucoup d'entre nous, ces élans de tendresses sont indispensables et pour d'autres, pas du tout. La bise sera-t-elle l'oubliée de cette année 2021 ?"C'est un rituel. Quand on aime les gens on leur fait la bise", avance Xavier, fleuriste dans le centre-ville de Caen. Pour ce quadragénaire, ne pas pouvoir embrasser ses proches lui manque. "Ça montre qu'on est proche des gens. J'ai hâte de pouvoir prendre ma famille dans mes bras et de les embrasser", poursuit-il. Pour Amandine, commerçante à Caen, le rapport humain est indispensable. "Vivement que tout redevienne comme avant", lance-t-elle. Pour Christophe, propriétaire d'une librairie, cette pratique ne va pas lui manquer : "Je n'aime pas faire la bise", s'amuse-t-il. Pour lui, 2021, peut être l'occasion d'exprimer ses sentiments différemment. "On peut utiliser la parole ou même en écrivant pour exprimer ses émotions", conclut-il. Essentielle ou non, la bise reste une tradition en France.

