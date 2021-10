Vendée Globe. Le Havrais Charlie Dalin reprend la tête de la course pour Noël

Vendredi 25 décembre, Yannick Bestaven (Maître Coq IV) était encore en tête du Vendée Globe au pointage à 4 heures du matin. Son poursuivant immédiat Charlie Dalin (Apivia) n'accusait alors plus que 1,2 mille nautique (2,2 km) de retard. Le skipper havrais a finalement retrouvé la tête de la course en fin de matinée qu'il avait perdue il y a dix jours après une avarie sur son bateau.

Des petits cadeaux

Ce jour est aussi particulier pour Charlie Dalin qui passe Noël loin de sa famille. "Je vois que des petites attentions sont emballées, ça donne envie", raconte celui qui a bien vu que son sac "d'avitaillement du jour était anormalement plus rempli que les autres".

Charlie Dalin a quand même pu se mettre dans l'ambiance de Noël : "J'y ai pensé bien avant l'heure dans la descente de l'Atlantique à cause des milliers de billes de polystyrène qui s'échappaient de mon pouf quand je le déplaçai à cause d'un trou que j'ai réparé depuis. Ça faisait un peu neige artificielle et Noël avant l'heure dans le cockpit, c'était marrant !"

C'est Noël à bord de l'Imoca APIVIA ! 🎅



Le Papa Noël a déposé des cadeaux à notre skipper préféré en première position. 🎁@ApiviaMutuelle | @Apivia_courtage | @GroupeMacif pic.twitter.com/ugfp6Nn5DJ — Apivia Voile - Charlie Dalin (@ApiviaVoile) December 25, 2020

Le skipper rouennais Manuel Cousin (Groupe Sétin) est 21e et la Manchoise Miranda Merron (Campagne de France) est 23e.