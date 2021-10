Fécamp. Un nouveau ponton pour les pêcheurs professionnels

Un nouveau ponton dédié aux pêcheurs professionnels de Fécamp a été livré mi-décembre. Cette installation est située dans l'avant-port et permet l'amarrage d'une quinzaine de navires. Après des travaux qui ont débuté mi-octobre, avec la dépose des anciennes installations et le battage des pieux, la pose du nouveau ponton a été réalisée entre mi-novembre et mi-décembre et permet aux bateaux de pêche côtiers professionnels de Fécamp de venir s'y amarrer en toute tranquillité, sans la contrainte des marées. Le chantier se terminera en début d'année 2021, par le remplacement des deux grues hydrauliques permettant le déchargement des bateaux.

Coût de la structure : 827 000 euros.

Suivra en 2021 un travail global mené sur l'électricité des quais, qui se poursuivra en 2022 par la mise en place de nouveaux pontons plaisance.