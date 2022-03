Au tribunal : des moqueries qui dégénèrent dans un bus à Rouen

Le 19 janvier, vers 15h30, une femme, originaire de Canteleu, rentre chez elle après une journée éprouvante. Le Teor arrive. Elle y monte et s’installe, les écouteurs vissés sur les oreilles.

Machinalement, elle danse sur son siège. Derrière elle, des adolescents l'observent et se moquent d’elle. Alors qu’elle se lève pour descendre, une des jeunes filles se met à danser à côté d’elle.

D’après les adolescents, la mère saisit alors deux des filles par le col. Elle les secoue avant de les relâcher. L’une retombe sur son siège tandis que l’autre est projetée en arrière. Une troisième fille tente d’échapper à son courroux. Elle descend du bus et y remonte par la porte du milieu. La mère la suit. Elle la saisit par derrière et la secoue. Enfin, elle s’en prend à un garçon, âgé d’une douzaine d’années.

La jeune femme descend à son arrêt. S’est-elle rendue compte de la gravité de son attitude ? Elle s’excuse et laisse ses coordonnées à la mère de l’une des victimes. Le 18 juillet dernier, la prévenue et deux des victimes se sont présentées au tribunal correctionnel de Rouen. La femme a été condamnée à deux mois de prison avec sursis.



Peur panique

“J’ai attrapé quatre gamines. Il y en avait deux assises et les deux autres se tenaient dans le coin du bus. Je leur ai dit : C’est quoi le problème ? Vous ne me connaissez pas ? Alors pourquoi vous moquez-vous de moi ?" explique-t-elle aux juges.

"Supposons qu’ils se moquaient de vous parce que vous dansiez... Etait-ce une raison pour les secouer et les frapper ?" interroge le magistrat. "Non. J’étais très énervée, pas dans mon état normal. Je m’en excuse". En début d’année, la prévenue a traversé une mauvaise passe. Elle souffrait des suites d’une fausse couche et venait de se séparer du père de ses enfants. En outre, elle revenait du commissariat où elle avait été auditionnée dans le cadre d’une autre affaire de violences.

Marianne Sigo