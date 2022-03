Avec sa future bibliothèque, Maromme replace le livre au coeur de la cité

D’un superficie de 960 m2, celle-ci sera adossée au bâtiment qui, dans un second temps, sera réhabilité pour former la nouvelle mairie de Maromme, juste à côté de l’actuelle.





“Marmothèque” et numérique

La municipalité s’est attelée, dès 2009, à fixer les grandes priorités pour son futur palais de la lecture. Le jeu a alors été choisi “comme le fil conducteur”, au coeur d’un espace modulable et convivial. Une “marmothèque” verra ainsi le jour. Autre particularité, le grand séquoia du parc sera intégré au projet, puisque le toit entourera son tronc.

Dans la même veine, une serre permettra de réguler, en partie, la température des lieux. A terme, la bibliothèque abritera 20 000 documents. “Le maire voulait à tout prix que nous ne rations pas le tournant du numérique”, ajoute Clara Pitrou, directrice du service des bibliothèques. Traduction : on n’y verra pas de CD ou de DVD, mais une offre numérique de films et de musique, consultables depuis des ordinateurs portables et des tablettes numériques.

La Ville est également en contact avec plusieurs plateformes web de partage pour proposer aux abonnés un accès direct depuis leur domicile. Une formule quasi-inédite dans l’agglomération rouennaise.

Original, ce projet est l’une des priorités du maire David Lamiray. “Notre ville était sous-équipée en matière de lecture publique”, rappelle Clara Pitrou. La commune ne comptait jusque-là que deux petites bibliothèques de 140 m2 ainsi que deux structures associatives.

Imaginée par Equipage Architecture, la future bibliothèque de Maromme accueillera également les salles du conseil et des mariages. Coût du chantier : 2 millions d’euros.