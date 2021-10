Musique. Benjamin Biolay et Juliette Armanet chantent la Rue Saint-Louis en l'île

C'est une collaboration inattendue, mais celle-ci sonne juste. Le natif de Villefranche-sur-Saône vient de dévoiler un EP Circuit Court, qui est en réalité une réédition de son album Grand Prix, paru le 26 juin dernier. Un album déjà certifié disque d'or, sur lequel Benjamin Biolay vient d'ajouter cinq nouveaux titres.

Sur La Rue Saint-Louis en l'île, Benjamin Biolay et Juliette Armanet chantent un souvenir et marient leurs voix, pour le plus grand plaisir de nos oreilles.

Grand Prix est disponible partout et est à déposer sous tous les jolis sapins.