[Photos] Handball. La JS Cherbourg ouvre une boutique éphémère jusqu'au 31 décembre

C'est une première dans l'histoire de la JS Cherbourg. Une boutique éphémère a ouvert ses portes dans le centre-ville, vendredi 11 décembre, au 21 rue du Commerce, et ce, jusqu'au jeudi 31 décembre. A l'intérieur, maillots, survêtements, mugs, goodies et affiches à l'effigie du club de handball. "Il y a un vrai enthousiasme de la part des supporters, il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont le cœur mauve !" s'enthousiasme Vincent Férey, président de la JS Cherbourg. Les matchs, à huis-clos à cause de la crise sanitaire, sont très suivis sur Facebook. "On enregistre environ 10 000 vues par match", explique Camille Bonnaire, responsable de la communication.

En attendant les retrouvailles sur le terrain, les joueurs passeront dire bonjour aux supporters à tour de roule dans la boutique. "Les clients pourront même se faire dédicacer un maillot", conclut Vincent Férey.