Football (National). Le leader QRM veut finir l'année sur une victoire

Tout va pour le mieux chez les Quevillais. "Les joueurs ont fait une bonne partie du travail en première période, j'ai apprécié la discipline et la rigueur, on peut être fiers", a confié Bruno Irles, après la rencontre à Lyon (0-3). Le groupe s'est imposé contre et voilà désormais QRM qui trône seul, à la première place du championnat. S'ils veulent conserver leur statut, les Seinomarins devront absolument gagner vendredi 18 décembre, à Robert-Diochon, face au Red Star, à partir de 18 h 30.