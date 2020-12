Football (Ligue 2). A Caen, on se blesse moins qu'ailleurs : les explications du coach Pascal Dupraz

Depuis la reprise du championnat en septembre, le SM Caen fait partie des clubs en France qui comptent le moins de blessures. Est-ce simplement de la chance ?

Il y a une petite partie de chance et surtout une très grande partie de travail. Quand je suis arrivé avec Baptiste Hamid, mon préparateur, lui et Jean-Marc Branger ont tout de suite matché. Ils connaissent mon projet de jeu, savent ce que cela coûte et préparent les joueurs en conséquence. On se doit aussi de citer le staff médical, en plus des préparateurs.

Nous sommes toujours en éveil, les joueurs sont prêts athlétiquement, ils sont profilés très tôt et on individualise les exercices. Sans compter le travail des données chiffrées de chacun.

Que faites-vous de plus ou de mieux que les autres ?

Encore une fois, c'est le travail qui est au cœur de tout. Par exemple, chaque jour, avant de s'exprimer sur le terrain à l'entraînement, les joueurs travaillent pendant une heure de manière individualisée. Et puis, il y a toutes les séances ajoutées, plus précises. Les joueurs sont plus forts, plus gainés, plus souples aussi. Leurs caractéristiques sont disséquées, et eux, ils sont renseignés sur ce que l'on veut faire.

C'est essentiel aujourd'hui d'expliquer aux joueurs l'intégralité du projet, y compris la conduite de leur organisme. Ils ont très bien compris où on voulait en venir.

Cette fin d'année 2020 vous voit

enchaîner les matchs, janvier et février 2021 seront identiques. Qu'avez-vous prévu pour franchir l'écueil ?

Les incertitudes liées à la Covid posent problème. On ne sait pas encore combien de jours de congés on va accorder aux joueurs après le match de Sochaux (le 22 décembre) car il faut affiner, calculer en fonction du temps d'effort passé, de l'interruption à venir, des enchaînements de matchs ensuite. Grâce à nos préparateurs Baptiste Hamid et Jean-Marc Branger, à notre collégialité, on va trouver des solutions. Je suis très content aujourd'hui car nous avons une armée de gens compétents au service des joueurs.

Les blessures en football :

La dernière étude d'envergure sur les blessures réalisée en matière de football a eu lieu en France en 2018 et fut réalisée par le CHU de Strasbourg. De cette étude, sont ressorties nombre de données essentielles pour les préparateurs physiques de tous horizons et de tous niveaux. Les blessures occasionnant plus de trois jours d'invalidité sportive sont les plus nombreuses et surviennent en majorité lors de matchs, et non des entraînements. Dans le monde chaque année, plusieurs millions de personnes, selon l'Organisation mondiale de la santé, se blessent à la cuisse, allant de l'élongation jusqu'à la désinsertion. En moyenne, une blessure occasionne 35 jours d'arrêt sportif, soit plus d'un mois d'arrêt de la compétition. Sur le plan corporel, 87 % des blessures concernent les membres inférieurs : de la hanche jusqu'au pied, avec une proportion assez incroyable de blessures aux muscles de la cuisse : 50 %.

En termes d'articulation, le genou est l'articulation la plus touchée, pour 1 000 heures d'entraînement, on recense 3,5 blessures. Pour 1 000 heures de match, on passe à 18 blessures ! Les tristement célèbres ligaments croisés et leurs compères interne et externe concernent 60 % des atteintes.

Un autre type de blessure, extrêmement surveillé chez les rugbymen mais très peu en football, et pourtant essentiel : la blessure à la tête. Dans 8 cas sur 10, c'est une commotion cérébrale qui impose la mise en place du protocole national de commotion. Les chiffres français sont similaires à ceux des autres championnats européens.