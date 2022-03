Normandie. Covid-19 : un risque de reprise de l'épidémie

Mardi 8 décembre, l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a publié un nouveau bilan de l'épidémie de Covid-19 dans la région. En Normandie, malgré le ralentissement de la circulation virale, le risque de reprise des contaminations reste élevé, selon l'ARS. Après avoir fortement chuté, le taux d'incidence se stabilise et remonte légèrement pour atteindre 70,71 cas pour 100 000 habitants (contre 67,29 le 4 décembre). Il reste au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50, dans tous les départements, à l'exception de la Manche qui repasse au stade "vigilance". Le taux de positivité est de 4,7 % (contre 8,78 % le 4 décembre). Le nombre de reproduction effectif, le R0, reste dans le vert, à 0,57. Le nombre de nouvelles admissions de patients Covid-19 à l'hôpital est constant depuis plusieurs jours. 1 154 personnes sont actuellement hospitalisées (contre 1 169 le 3 décembre), dont 93 en ranimation (contre 100 le 3 décembre). Depuis le début de l'épidémie, 1 789 personnes porteuses du coronavirus sont décédées en Normandie (à l'hôpital et en établissement social et médico-social).

Les chiffres de la Covid-19 au 8 décembre. - ARS Normandie