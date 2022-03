[Photos] Rouen. Troisième samedi de mobilisation contre la loi sécurité globale

La mobilisation apparaissait moins forte que les semaines précédentes. Un peu plus de 700 manifestants ont bravé le froid et la pluie, samedi 5 décembre, pour protester contre la future loi dite de "sécurité globale", mais aussi plus généralement contre la précarité, la casse sociale et le manque de moyens dans l'enseignement et la santé publique.

Interdits de traverser l'hypercentre par arrêté préfectoral, les manifestants ont emprunté un trajet qui partait du Théâtre des arts, passait par la rive gauche de la ville et s'achevait place Saint-Marc.

• Lire aussi : Seine-Maritime. Le préfet interdit les manifestations dans l'hypercentre de Rouen

Malgré le froid et la pluie, les pancartes étaient de sortie. - Guillaume Lemoine

Malgré une très forte présence policière, quelques incidents ont émaillé la fin de la manifestation, mais rien de comparable aux débordements de la semaine précédente.

• Lire aussi : [Photos] Rouen. Un millier de manifestants dans les rues, des tensions en fin de défilé

Il y a eu quelques accrochages à l'angle de la rue du Général-Leclerc et de la rue de la République. - Guillaume Lemoine