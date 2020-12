France-Monde. Doutes et espoirs sur la vaccination

Professeur d'immunologie, pédiatre et président du “conseil d'orientation de la stratégie vaccinale”, Alain Fischer s'emploie à rétablit la confiance du public envers la vaccination. Vaste travail, parce que 59 % des Français pour l'instant ne veulent pas se faire vacciner par crainte des effets secondaires... Les vaccins qui inquiètent le plus, tel celui de Pfizer-BioNTech, utilisent “l'ARN messager” : technique inédite et complexe qui contourne génétiquement des défenses immunitaires, mais dont les experts garantissent : 1. que leur partie génétique ne peut s'intégrer au génome humain, 2. qu'ils ne présentent pas plus de risque que les principes vaccinaux classiques. Les autres craintes du public visent “le manque de recul” dû à la rapidité de mise au point : à quoi les experts répondent qu'en 2015 les vaccins contre Ebola, mis au point très vite, ont été efficaces et n'ont pas eu d'effets nuisibles. Restent deux incertitudes : on ne sait pas encore combien de temps durera l'immunité après vaccination, ni si la vaccination empêchera d'être contagieux.