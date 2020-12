Rouen. Playmobil : contes et légendes à l'Historial

À la suite du franc succès rencontré l'hiver dernier par l'exposition Playmobil consacrée à Jeanne d'Arc, l'Historial de Rouen renouvelle l'expérience en faisant de nouveau appel à ce collectionneur passionné, Jean-Philippe Broussin qui, depuis une dizaine d'années, conçoit des expositions Playmobil. Ce grand amateur de ces figurines est un créateur prolifique de dioramas originaux, inspirés par l'histoire et la tradition populaire.

Du sur-mesure

"Ce collectionneur privé a répondu à une commande que nous lui avons passé", explique Laure Dufay, directrice de la régie des équipements culturels de la métropole. "Nous lui avons soumis le sujet mais nous lui avons ensuite laissé carte blanche. Après Jeanne d'arc, figure incontournable de l'Historial, il nous a semblé judicieux d'évoquer les mythes et les histoires fantastiques."

Si l'exposition bénéficie du label Playmobil, les très nombreux contes et légendes évoqués n'existent pour autant pas tous dans l'univers de la marque : "Pour donner vie aux trois petits cochons, à Julk, à Hansel et Gretel, ou encore aux chevaliers de la table ronde, Jean-Philippe Broussin a refondu, transformé, détourné et repeint certains personnages et accessoires : c'est vraiment un travail de création et pas seulement une question de mise en scène !"

Truffé de références

"Il aura fallu trois jours pleins au collectionneur à son assistant pour installer cette exposition", confie Laure Dufay. L'exposition se décline en six dioramas, dont les plus larges s'étendent sur presque sur 10 m2. Parmi ces dioramas, on retrouve des thèmes fantastiques contemporains comme Harry Potter, Halloween, Donjon et dragons ou encore la Reine des neiges, mais aussi des contes traditionnels et des histoires issues du folklore populaire et de la littérature, comme Peter Pan, Boucle d'or et les trois ours, Blanche Neige, Les Voyages de Gulliver. "L'un des plus grands dioramas évoque en un seul univers une trentaine de contes différents, les mythes celtes et grecs sont aussi cités." Le collectionneur s'amuse effectivement toujours à rajouter des détails insolites mais aussi à croiser des univers. "L'univers fantastique n'a pas fini de nous captiver et cette forme ludique permet aussi de favoriser la transmission, des aînés aux plus jeunes."

Pratique. Jusqu'au dimanche 3 janvier à l'Historial Jeanne d'Arc à Rouen : 2,50 €, historial-jeannedarc.fr