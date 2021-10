Sotteville. Le champ des Bruyères : un espace de détente pour toute la famille

À cheval sur la commune de Sotteville-lès-Rouen et celle de Saint-Étienne-du-Rouvray, ce parc récréatif a ouvert ses portes au public en septembre dernier. Mis à disposition des habitants gratuitement, l'ancien hippodrome a été complètement transformé par la Métropole en un vaste parc végétalisé.

Trot, c'est trop

L'hippodrome des Bruyères a été, pendant plus de 140 ans, un haut lieu des courses hippiques en Normandie. Sa renommée flirtait avec celle de l'hippodrome de Vincennes. Au cours des deux grandes guerres, l'hippodrome a été réquisitionné et dédié à des activités militaires. Il a été un hôpital militaire anglais pendant la Première Guerre mondiale : le Base Unit 21. En 1940, les prisonniers anglais et français y furent parqués avant d'être déportés par les Allemands, et après-guerre, c'est ici que s'est installé un vaste camp américain. L'hippodrome mis en service en 1861 a été largement dégradé par ces usages militaires, mais il est néanmoins resté en activité jusqu'en 2001, date à laquelle la dernière course de trot est organisée. Remplacé par l'hippodrome de Mauquenchy, dans le pays de Bray, ce gigantesque espace méritait néanmoins d'être mis en valeur. En septembre dernier, ce projet, fruit d'une concertation avec les associations et les citoyens, aboutit. Si certains espaces sont toujours en travaux, la plupart des équipements sont déjà fonctionnels et offrent aux visiteurs de nombreuses aires de jeux et de détente. Quelques sculptures de plein air rappellent encore l'ancienne vocation du lieu, comme de grands chevaux d'osiers tressés.

Retour à la nature

Malgré la diversité des éléments récréatifs et sportifs disséminés dans le parc, une unité est donnée. Les architectes paysagistes ont en effet privilégié l'usage de matériaux naturels. On apprécie particulièrement les parcours sportifs en bois sur lesquels les enfants pourront tester leur agilité, les totems colorés qui marquent le paysage, les nids géants en branchages tressés et les barrières végétalisées d'osier ou de rondins de bois qui cloisonnent joliment les espaces. En plein cœur de la ville, cet aménagement donne un vrai sentiment d'espace, puisque le terrain plat s'étend sur 28 ha et offre un point de vue sur la colline de Bonsecours. C'est l'endroit idéal pour que vos enfants dépensent leur trop-plein d'énergie. Tout est conçu pour favoriser la convivialité : espace barbecue et pique-nique, balançoires partagées, terrains de jeux collectifs. La nature est omniprésente et des espaces de cultures ont même été intégrés à ce parc urbain : jardins partagés, verger et, au cœur même du parc, se construisent les serres vouées à accueillir une production maraîchère de l'association de Champ des possibles. Avec un tel résultat, on ne doute pas que la Métropole a misé sur le bon cheval.

Pratique. Parc des Bruyères ouvert tous les jours de 8 heures à 18 heures, gratuit, accès par le T4 ou par le métro. Plus d'infos sur metropole-rouen-normandie.fr