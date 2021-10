Caen. Balades. Comment s'aérer l'esprit dans un rayon de 20 km ?

Depuis samedi 28 novembre, se balader au-delà d'un kilomètre est de nouveau autorisé. Dans un rayon de 20 km et pour une durée de 3 heures, les Français peuvent sortir et prendre un bol d'air frais. Tendance Ouest vous propose quatre idées autour de Caen : une balade médiévale, l'intemporel parc de la Colline aux oiseaux, une balade sur la côte et le bois des Amis de Jean Bosco pour les plus ruraux.

Une balade médiévale

Riche d'Histoire, la ville de Caen offre des bâtisses incontournables. Un parcours d'une distance de 9,5 km et d'une durée moyenne de 2 h 50 permet de s'immerger dans l'univers médiéval. Sur les pas de Guillaume le Conquérant et de la Reine Mathilde, ce parcours urbain vous emmène proche des deux abbayes romanes de la ville (aux Hommes et aux Dames) et du château ducal. Plusieurs églises, ruelles, venelles et jardins publics complètent le tableau.

L'intemporelle Colline aux oiseaux

Inaugurée en 1994, la Colline aux oiseaux - ancienne décharge réhabilitée - est un bel exemple d'aménagement paysager. Ce parc de 17 hectares présente une roseraie, un jardin des villes françaises et des villes jumelles, un jardin de vivaces, un parc animalier, une aire de jeux ou encore des tables de pique-nique… Apprécié d'un large public familial, de sportifs et de passionnés de plantes, cet espace permet de s'évader.

Situé dans le nord-ouest de Caen, vous pouvez tranquillement profiter d'une à deux heures de balade.

Un bol d'air frais sur la côte

Située à deux pas du port de Ouistreham, dans l'Estuaire de l'Orne, la Pointe du Siège offre une vue spectaculaire. La rencontre de l'eau douce apportée par l'Orne et l'eau salée de la Manche a donné naissance à un paysage unique. Dunes, vasières, prés-salés, bois, bancs d'oiseaux… Cet espace naturel protégé est connu pour être le plus vaste du Calvados. De nombreux oiseaux migrateurs tels que des tadornes de Belon ou des gravelots à collier interrompu peuvent être observés grâce à des jumelles.

Le bois des Amis de Jean Bosco

Le bois des Amis de Jean Bosco est ouvert au public tout au long de l'année. Il est au cœur de l'espace naturel sensible de la Vallée de l'Odon, au sud-ouest de Caen. Composé de milieux boisés et humides, il s'étend sur 81 hectares. Le départ se fera à Mondrainville, pour une balade de plus de 3 km d'une durée d'une heure.

Pratique. Informations sur visorando.com (balade n°1), caenlamer-tourisme.fr (balade n°2,3 et 4). L'attestation demeure nécessaire quel que soit le mode de déplacement : à pied, à vélo, à moto ou en voiture. Trois outils permettent d'évaluer la distance de 20 km autour de chez soi : Carte Sortie Confinement, Covid Radius et Géoportail. Ils sont accessibles sur Internet.