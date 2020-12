Normandie. Pour Léo Mauduit, Les 12 Coups de Midi, c'est fini !

Toutes les bonnes choses ont une fin. Le dicton s'applique, dimanche 6 décembre, à Léo Mauduit. Le jeune homme âgé de 20 ans, originaire de Saint-Lô, a été éliminé de l'émission Les Douze Coups de Midi, sur TF1, après 98 participations. Arrivé sur le plateau de Jean-Luc Reichmann au mois d'août dernier, il a brillé en culture générale et enchaîné les victoires pour totaliser 410 591 euros de gains. Un gros chèque que le présentateur lui remettra lundi 7 décembre à midi. Léo Mauduit s'était hissé dans le top 5 des meilleurs "Maîtres de Midi" depuis la création du jeu, il y a dix ans.

"Depuis 98 jours, chaque midi, j'ai vécu quelque chose d'incroyable, d'inédit et d'inespéré. Chaque midi, j'ai pu partager avec des millions de téléspectateurs un moment privilégié" a réagi le jeune homme sur Facebook. Dans un long message, il remercie l'équipe de production de l'émission "dont la sympathie, la joie de vivre, le professionnalisme, font passer la fatigue et la pression des tournages au second plan".

Les téléspectateurs retrouveront Léo Mauduit pour un numéro spécial de l'émission, Les Douze Coups de Noël, programmé le jeudi 24 décembre.