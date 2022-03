Manche. Le département en vigilance jaune, des inondations dans le Cotentin

Les sapeurs-pompiers de la Manche ont été mobilisés sur une trentaine d'interventions, dimanche 6 décembre, alors que le département a été classé en vigilance jaune pluies et inondations par Météo France. Les zones touchées se trouvent dans le Cotentin, plus précisément sur le bourg de Valognes et le canton de Saint-Pierre-Eglise.

A Valognes, l'eau est montée jusqu'à un mètre de haut, dans le secteur de la rue du grand moulin, qui borde le jardin public. Trente habitations ont été impactées, une a même dû être évacuée. A midi, une reconnaissance était en cours dans le quartier d'Alleaume.