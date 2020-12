Orne. Confinés dans une paroisse rurale : "Je voulais me sentir utile" 

Souriantes, Isabelle Golhene, 23 ans, et Marguerite De Tanouarn, 25 ans, sont installées au secrétariat de la paroisse Notre Dame du Val d'Orne. Arrivées il y a un mois dans la commune d'Ecouché, les deux jeunes femmes originaires de la capitale sont venues prêter main forte au père de Brebisson pendant le confinement. "J'ai découvert que je pouvais me mettre au service d'une paroisse grâce à l'association Week-end Mission Prière Service", explique Isabelle Golhene. Après le télétravail, pas de repos. Animation des messes et enterrements, cours de catéchisme ou secrétariat au presbytère, pas le temps de s'ennuyer. "Je travaille tout l'après-midi alors je me propose au secrétariat le matin et suis actuellement en train de refaire le site de la paroisse", raconte joyeusement Marguerite de Tanouarn. En charge d'une quarantaine de clochers dans toute la campagne environnante, le père de Brebisson se réjouit de cette aide : "C'est une grande chance en tant que curé de campagne d'avoir ces jeunes. C'est la première fois que j'en accueille autant."

Se sentir utile pendant ce confinement

"J'étais frustrée de ne pas avoir aidé pendant le premier confinement. Je ne voulais pas reproduire la même chose pour le second", explique Marguerite De Tanouarn. Il en est de même pour Isabelle Golhene : "Je voulais être utile et vivre pleinement ma foi." Logées avec une dizaine d'autres jeunes dans un gîte d'Ecouché, elles vivent en communauté et partagent des moments de prière ensemble. "On se réveille le matin pour les Laudes et le soir nous assistons à la messe avec le père", continue Isabelle Golhene.

Les deux jeunes femmes se disent ravies de cette expérience qui leur a permis de rencontrer de nouvelles personnes, pas forcément évident pendant la pandémie. "Nous sommes tous devenus très amis et on s'est promis de revenir le temps d'un week-end pour poursuivre les projets mis en place", termine Isabelle Golhene. Pour le père de Brebisson, la venue de ces jeunes dans la paroisse a fait beaucoup de bien. "Pendant les obsèques, les jeunes ont animé et les gens ont été profondément touchés. Ils ont également aidé à l'entretien d'églises", s'enthousiasme le père. Certains resteront aider jusqu'aux fêtes de fin d'année. Pour cette première expérience de vie commune pendant plus d'un mois, tous se disent enchantés et n'attendent qu'une chose : recommencer.