[Dossier] Seine-Maritime. La crise sanitaire tue les marchés de Noël

Pierre-André Durand, préfet de Seine-Maritime, a été clair sur la question. Aux maires, il recommande de ne pas organiser leur traditionnel marché de Noël de fin d'année. Pas d'obligation mais un appel à la prudence qui a été très largement suivi dans la métropole rouennaise. Dans la ville centre d'abord. Ici, pas le choix, le marché de la place de la cathédrale, qui dure cinq semaines, aurait dû s'ouvrir en plein confinement.

Dès l'annonce de ce confinement, il a été annulé. "On perd deux mois et demi d'activité entre ça et la foire Saint-Romain", explique Franck Millot, qui vend gaufres et croustillons sur l'événement. Habitué des foires, lui devra attendre celle du Trône à Paris pour reprendre une activité, en mars. Et la polémique s'ajoute à cette souffrance. La société organisatrice, 2A organisation, refuse de rembourser les acomptes payés par les commerçants pour l'événement et qui représentent en moyenne 2 500 euros, ce qui a déchaîné leur colère. La société invoque un cas de force majeure. "On n'est pas capable de porter 100 % du risque d'annulation", explique Thibault Delourme, directeur général de la société nantaise, évoquant 80 000 à 100 000 euros de déficit pour le marché de Noël de Rouen et 1 million d'euros de pertes sur l'année pour l'entreprise, dont les marchés de Noël sont quasi l'unique activité.

Une forêt de sapins et quelques décorations ont remplacé en 2020 les chalets du marché de Noël de Rouen.

Pour la Ville de Rouen, qui a reçu les commerçants en colère, le cas de force majeure ne tient pas. "Il faut que l'événement soit imprévisible, explique Sileymane Sow, adjoint en charge du commerce. Difficile de dire que l'on n'attendait pas la deuxième vague." L'élu a fait parvenir à la société une lettre de mise en demeure et la PDG est convoquée à la mairie mi-décembre. Une action en justice a par ailleurs été entamée par les collectifs de commerçants.

"On aura moins de monde

que rue du Gros-Horloge"

Des irréductibles ont, quant à eux, maintenu leur marché. C'est le cas à Duclair, même si la quarantaine d'exposants a cette fois rendez-vous à l'extérieur, sur la place du général de Gaulle, les 19 et 20 décembre. "Ici, il n'y a pas les foules que l'on trouve dans les centres commerciaux, explique Jean Delalandre, le maire. On va simplement donner l'opportunité à la vie de continuer", estime celui qui réclame "plus de libertés et qu'on fasse confiance à la responsabilité des uns et des autres".

Jean Delalandre, maire de Duclair, a choisi de maintenir son marché de Noël.

Dernière option, moins conviviale : les marchés de Noël numériques. Quatre commerçants seinomarins proposent leurs produits sur Masterbox, dont Christine Gedeon de Noix de Choco à Rouen, qui a été sollicitée par des marchés "physiques". "J'ai décliné quand j'ai vu la situation liée à la Covid-19", explique celle qui juge que "l'avenir n'est pas dans le physique" et qui a fait le choix exclusif de la vente en ligne. Pour le vin chaud, on repassera !