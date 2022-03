Mode. Une nouvelle marque pour mettre en valeur la ville de Rouen

Face à la célèbre marque LH, qui met en avant la cité océane, la capitale normande va aussi avoir sa propre identité. C'est une Rouennaise, Caroline Lécosse, qui a eu cette idée il y a six mois avec un groupe d'amis. "À Rouen, il n'y a pas de marque emblématique dédiée à la ville et on s'est dit que c'est ce qu'il manquait ici", raconte celle qui est devenue la présidente et cofondatrice de Rouen point. Il s'agit de permettre à chacun, Rouennais ou non, "de s'approprier la ville" à travers différents supports qui seront proposés par la marque : t-shirts, sweats et ensuite des sacs, des objets de papeterie et des carnets.

Contributions d'artistes rouennais

Si Caroline Lécosse n'est pas issue du milieu artistique ou du stylisme, elle est "passionnée d'architecture et d'art moderne" comme ses amis. Avec Rouen point, il ne s'agit pas, pour elle, de faire du profit puisqu'elle a une profession à temps plein. À moyen terme, Caroline Lécosse compte ainsi reverser une partie de l'argent des ventes à une association caritative. La force de Rouen point sera de confier les créations à différents artistes locaux (musiciens, architectes, dessinateurs, etc.) dont la première contributrice sera la peintre rouennaise Sandrine Gadebois. "Il y a des idées précises de ce que l'on souhaite ou non. Nous leur donnons quelques pistes de réflexion par rapport à ce que l'on voudrait voir, poursuit la présidente de Rouen point. Sandrine Gadebois a une approche de la ville tout à fait personnelle qui nous correspond pour proposer deux visuels de la ville." Au total, la marque espère présenter deux à quatre visuels différents chaque année. Ceux-ci présenteront aussi le logo, conçu par une graphiste rouennaise, avec un "R" et un point, permettant d'identifier la marque et de la décliner aussi selon les évènements comme l'Armada.

Produits disponibles mi-décembre

"Les produits seront accessibles au plus grand nombre concernant le tarif", souligne Caroline Lécosse avec des t-shirts vendus aux alentours de 25 euros et des sweats à 50 euros. "Les premiers produits seront disponibles autour du 15 décembre si tout se passe bien", annonce-t-elle. L'imprimeur normand est actuellement en plein travail sur les premiers exemplaires. Une bonne idée de cadeau à l'approche de Noël.

Les produits Rouen point seront disponibles sur les réseaux sociaux de la marque (Facebook et Instagram) avant la mise en place envisagée d'un site de vente en ligne et d'une installation dans une boutique éphémère située, évidemment, dans la ville aux cent clochers !