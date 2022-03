XV de France: six changements pour le Crunch et éviter le crash

Au total, le XV de départ aligné par le sélectionneur Fabien Galthié affichera une moyenne d'âge de 24 ans et seulement 5 sélections.

Les premières lignes Hassane Kolingar (22 ans, 1 sélection) et Pierre Bourgarit (23 ans, 2 sélections), le troisième ligne Selevasio Tolofua (23 ans, 0 sélection), l'ailier Aliveriti Raka (25 ans, 4 sélections) et le centre Yoram Moefana (20 ans, 1 sélection) font ainsi leur entrée dans l'équipe, aux côtés du demi de mêlée Baptiste Couilloud (23 ans, 4 sélections), par ailleurs promu capitaine.

Une vaste revue d'effectif rendue obligatoire par le compromis entre la LNR et la FFR qui limite à trois les feuilles de match pour les internationaux. Charles Ollivon, Antoine Dupont, Romain Ntamack et autres Gaël Fickou ont donc été contraints de céder leurs places.

Une situation ubuesque, selon la presse anglaise, qui a évoqué "une farce" pour le Crunch final de l'automne.

"Cette petite phrase a fait du chemin au sein de notre équipe et obligé certains joueurs à justifier l'intérêt de ce match et leur présence dans le groupe. C'est dommage. Tous les joueurs ont été exemplaires dans leur préparation et méritent largement leur cape", a répondu le manager Raphaël Ibanez, sûr que cette équipe "va renverser des montagnes".

Pour cette "farce" dans une compétition créée ad hoc pour l'automne, le staff des Bleus a donc joué la carte jeune. Contraint et forcé?

"C'est incroyable de voir comment ces jeunes gens grandissent et absorbent tout ce que l'on travaille ensemble, ce sont des éponges. Ils sont bluffants par leur capacité d'assimilation", a tempéré Fabien Galthié.

Moefana, première

Une chose est sûre, la jeune pépite de l'UBB Yoram Moefana va vivre un sacré baptême du feu après seulement cinq matches de Top 14 (2 essais, 4 essais). Il s'installe au centre aux côtés du puissant Jonathan Danty (28 ans, 5 sélections), qui a marqué son premier essai international contre l'Italie (36-5).

Titularisé à l'arrière, Brice Dulin (30 ans, 30 sélections) fera figure d'ancien dans ce XV de France new look. Avec sept sélections, le demi d'ouverture Matthieu Jalibert est le deuxième joueur le plus capé du XV de départ.

Mais pas question de tergiverser face aux Anglais, finalistes du Mondial-2019 et qui n'ont perdu qu'une seule rencontre en 2020... face aux Bleus (24-17) en février.

"Le match de février nous a beaucoup aidés, comment on l'a préparé, comment on l'a joué, comment l'Angleterre a évolué, ce que nous sommes capables de faire avec cette équipe qui a très peu d'expérience collective... On sera prêts", a assuré Galthié.

"On n'a pas tout à fait le même profil de joueurs. C'est difficile de parler d'une équipe qui va jouer avec près de 850 sélections (813 dans le XV de départ dimanche, NDLR). C'est une équipe. Nous, nous avons le challenge de transformer une sélection en équipe. Ils ont un vécu de sept ans et plus de 800 sélections", a expliqué le sélectionneur.

"On ne peut pas se laisser faire", a également lancé Ibanez. Qui sait de quoi il parle: l'ancien talonneur international (98 sélections entre 1997 et 2006) avait étrenné son capitanat contre l'Angleterre, le 7 février 1998. Ce jour-là, le XV de France s'était imposé (24-17) avec une équipe rajeunie. Sacré clin d'oeil.

XV de départ contre l'Angleterre: Dulin - Raka, Moefana, Danty, Villière - (o) Jalibert, (m) Couilloud (cap.) - Jelonch, Tolofua, Woki - Pesenti, Geraci - Aldegheri, Bourgarit, Kolingar

Remplaçants: Mauvaka, Neti, Atonio, Ducat, Macalou, Bézy, Carbonel, Barassi

Réservistes: Etrillard, Oz, Rebbadj, Lebel, Taofifenua