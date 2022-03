Alençon. Des bourses d'enseignement supérieur pour les étudiants

Dans un communiqué envoyé le jeudi 3 décembre, la municipalité d'Alençon a annoncé l'accord de bourses d'enseignement supérieur aux étudiants selon plusieurs conditions. Le jeune doit être domicilié dans la ville (depuis deux ans si l'étudiant est indépendant financièrement ou un an s'il vit toujours chez ses parents) et avoir un quotient familial inférieur ou égal à 457,35 euros.

Les bourses accordées peuvent aller de 236,29 € à 945,18 € sur l'année. L'aide est inférieure pour les jeunes qui étudient à Alençon et sa périphérie.

Les dossiers peuvent être déposés jusqu'au jeudi 31 décembre 2020 et sont téléchargeables sur le site de la Ville d'Alençon.

Plus d'informations sur www.alencon.fr.