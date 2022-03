Valery Giscard d'Estaing. Ancien président du jury du prix Tocqueville, décerné dans le Cotentin

L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est mort mercredi 2 décembre au soir, des suites de la Covid-19, à l'âge de 94 ans.

Il a, pendant près de vingt ans, présidé le jury du prix international de littérature politique Alexis de Tocqueville, créé en 1979, qui récompense tous les deux à trois ans un écrivain qui partage les valeurs humanistes et libérales de l'auteur de l'essai De la démocratie en Amérique (1835).

Ce prix est habituellement décerné au château de Tocqueville, où habite en partie Stéphanie, présidente de l'association Alexis de Tocqueville, et épouse d'un des descendants de la famille du même nom. Elle a rencontré Valéry Giscard d'Estaing à trois reprises et en garde un souvenir très vif.

"La chose qui m'a le plus touchée, c'était sa très grande intelligence et sa clairvoyance. Il bondissait d'un sujet à un autre avec une facilité incroyable et une profondeur d'analyse que j'ai rarement rencontrées ailleurs", confie la présidente de l'association, qui n'a pas oublié, par ailleurs, son côté charmeur : "C'est un homme d'un contact très agréable et qui avait une petite étoile dans les yeux quand il discutait avec une femme."

Il y a six mois, Valéry Giscard d'Estaing avait démissionné de ses fonctions de président du jury du prix.

"En sentant peut-être qu'il n'allait pas encore pouvoir venir pour la remise du prix", imagine Stéphanie de Tocqueville. C'est Alain Juppé qui le remplace. "Nous espérons décerner un prix en juin prochain, si les conditions sanitaires le permettent", espère-t-elle.