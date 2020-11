Calvados. Covid-19 : où se faire tester à Caen et son agglomération ?

Pour freiner l'épidémie de Covid-19, plusieurs lieux sont prévus afin de se faire tester à Caen et dans son agglomération.

À Caen, on peut se faire tester Place Jean-Nouzille, du lundi au dimanche, de 9 à 19 heures. Le "drive" d'Ornano est installé Boulevard Georges-Pompidou et ouvert de 10 à 12 heures, du lundi au samedi. On peut s'y faire tester directement à bord de son véhicule. Autre possibilité pour réaliser un test : se rendre dans un laboratoire comme celui de Cerballiance, à la clinique Saint-Martin, ouvert du lundi au dimanche, de 8 à 18 heures. Celui des Carmes est accessible sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 8 à 12 heures et de 13 à 16 heures.

Dans l'agglomération, le drive Place Saint-Clair à Hérouville est ouvert du lundi au samedi, de 10 à 13 heures. À Ifs, le laboratoire Bioriv'Ifs propose également des tests, sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures.

Pour ce qui est des tests antigéniques, un centre est installé au gymnase de la Haie-Vigné de Caen, ouvert du lundi au vendredi, de 14 à 16 heures, et le samedi, de samedi 9 à 12 heures, sur rendez-vous. Certaines pharmacies proposent également ces tests aux résultats rapides.