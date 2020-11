Normandie. Lien police et population : participez à une enquête en ligne

La question fait l'actualité, alors que le projet de loi dit de sécurité globale est en discussion au Parlement. Pour la deuxième année, l'université Savoie Mont-Blanc réalise une enquête nationale sur la qualité du lien entre la population et les forces de sécurité intérieure. Des volontaires sont recherchés pour répondre à un questionnaire en ligne. Il leur faut s'inscrire d'ici le 15 décembre, en remplissant le formulaire disponible sur eqp20.fr et en le déposant dans le commissariat le plus proche. L'étude, réalisée par une équipe de chercheurs indépendants, a pour objectif "d'analyser ce que pensent les citoyens de leurs policiers et gendarmes pour permettre aux forces de sécurité de mieux répondre à leurs préoccupations".