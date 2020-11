La Covid-19 ailleurs dans le monde. Un Noël sans réunion de famille, des avions réservés aux vaccinés et l'optimisme de l'OMS

• 59 millions de cas depuis le début de la pandémie

Le cap des 59 millions de cas positifs à la Covid-19 depuis le début de la pandémie a été franchi selon les données de l'université John Hopkins, consultables ici. Sur ces 59 millions de cas, plus de 12 millions ont été détectés aux Etats-Unis. L'Italie a franchi lundi le cap des 5 000 décès liés à la Covid-19.

• Des avions réservés aux seuls vaccinés ?

Pour ses vols internationaux, la compagnie aérienne australienne Qantas a assuré qu'elle exigerait de ses passagers qu'ils aient été préalablement vaccinés contre la Covid-19. Une condition qui, assure-t-elle, sera demandée par les autres compagnies. Mais pour l'heure, plusieurs d'entre elles ont indiqué qu'il était trop tôt pour se prononcer sur les conditions qui seront mises en place pour les passagers.

• L'OMS recommande un Noël sans réunir toute la famille

A l'approche des fêtes de fin d'année, la question se fait de plus en plus pressante un peu partout dans le monde : pourra-t-on passer les fêtes en famille ? Les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé font l'effet d'une douche froide : "C'est incroyablement difficile parce que, particulièrement pendant la période des fêtes, nous voulons vraiment être avec notre famille. Mais dans certains cas, ne pas avoir de réunion de famille est l'option la plus sûre", a insisté Maria Van Kerkhove, chargée de la gestion de la pandémie à l'OMS.

• Le roi Felipe VI à l'isolement

Le roi d'Espagne Felipe VI, âgé de 52 ans, a été placé lundi 23 novembre à l'isolement après avoir été en contact la veille avec une personne positive à la Covid-19. Toutes ses activités sont suspendues pendant 10 jours.

• Face à la pandémie, "la lumière au bout du tunnel brille désormais plus fort"

Ce sont les mots prononcés lundi 23 novembre par Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Il fait ainsi référence aux différents vaccins en cours d'élaboration, efficaces pour certains à 95 %, qui pourront, espère-t-il, bientôt "mettre fin à la pandémie".