Vendée Globe. Après une nuit compliquée, Charlie Dalin est désormais 2e de la course

C'est une nuit agitée compliquée que vient de vivre Charlie Dalin sur le Vendée Globe. À la vacation de 5 heures, dimanche 22 novembre, le navigateur originaire du Havre confiait avoir dormi "à peine une heure en cumulé", en raison des brusques variations de vent dans les mers du Sud. "Il y a eu beaucoup de manœuvres à faire, de changements de voile, de changement de cap" indique le skipper, qui a "l'impression de revivre un Pot au Noir", une zone caractérisée par son instabilité climatique. Malgré ces conditions rigoureuses, "Apivia va bien, pourvu que cela dure" espère Charlie Dalin, qui navigue sur un Imoca flambant neuf.

Si le bateau du Havrais est en pleine forme, ce n'est plus le cas de celui d'Alex Thomson. Dépassé par Thomas Ruyant, samedi 21 novembre, le Gallois longtemps leader pointe désormais à la troisième place, derrière Charlie Dalin. Le navigateur a alerté cette nuit la direction de course de ses "problèmes possibles de structure" sur l'Imoca Hugo Boss. Alex Thomson est en sécurité et poursuit sa route.

Les deux autres navigateurs normands, Manuel Cousin (23e ce dimanche à 4 heures) et Miranda Merron (26e), n'ont pas encore passé l'Equateur et vont aborder à leur tour le Pot au Noir.