Normandie. Taux d'incidence, hospitalisations... Du mieux sur le front du coronavirus

Au niveau national, le pic épidémique de la seconde vague de Covid-19 a sans doute été franchi, a annoncé Santé Publique France vendredi 20 novembre. Dans son point de situation bihebdomadaire, l'Agence régionale de santé normande constate elle aussi que "les indicateurs de suivi témoignent d'un ralentissement de la circulation du virus sur la Normandie". Parmi ces indicateurs, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants sur sept jours, continue de décroître. Il atteint 164,16 pour 100 000 habitants vendredi, contre 192 le mardi précédent. Cependant, ce taux reste largement au-dessus du seuil d'alerte au niveau régional et dans l'ensemble des départements normands. Il est aussi très important chez les 65 ans et plus.

Par ailleurs, c. Il est de 1 397 dont 155 personnes en réanimation (-5 depuis mardi), soit "un peu plus du double de personnes hospitalisées qu'au pic de la première vague".

Côté clusters, on en dénombre 199 dans la région, dont 106 au sein des Ehpad.