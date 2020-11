Manche. L'Abbaye du Mont-Saint-Michel sera restaurée pendant deux ans et demi

C'est un chantier colossal qui va démarrer courant décembre, celui de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel. Il était temps que ce joyau de l'architecture gothique se refasse une beauté. Les couvertures n'ont pas été changées depuis 150 ans... "Le chantier se découpe avant tout en deux phases, la première, la restauration des façades Nord de l'Abbaye, c'est-à-dire ce qui constitue la Merveille, cette partie de l'Abbaye construite au 13e siècle. Puis durant un an, ça sera la restauration et le remplacement des couvertures et des ardoises sur les toits de la Merveille" explique Thomas Velter, administrateur de l'abbaye pour le Centre des monuments nationaux.

Le mois de novembre a été consacré à l'hélitreuillage des échafaudages et à leur installation. Ces travaux de restauration mobiliseront 20 à 30 personnes sur deux ans et demi pour un coût de 6,7 millions d'euros financé par l'État, et le Centre des monuments nationaux. Enfin, bonne nouvelle pour les touristes : "l'Abbaye ne sera absolument pas fermée au public" se réjouit Thomas Velter.