Nocturnes de la cathédrale : dernier concert

Les Nocturnes de la cathédrale finiront en beauté avec la venue, à Rouen, du Quatuor Amadeo Modigliani, le mercredi 22 août.

Née en 2003, cette formation a raflé de nombreux prix : celui des concours internationaux d'Eindhoven, Vittorio Rimbotti de Florence, et des Concert Artists Auditions de New York. Après être passés en Australie et aux Etats-Unis ils viendront faire vibrer les pierres de Notre-Dame pour ce dernier concert des nocturnes.

Philippe Bernhard et Loïc Rio sont au violon, Laurent Marfaing à l'alto, François Kieffer au violoncelle. Sur des instruments italiens datant des XVIIe et XVIIIe siècle, ils joueront le programme suivant :

- Quatuor à cordes N°3 en mi bémol majeur de Juan Crisóstomo Jacobo Antonio de Arriaga y Balzola

- Quatuor à cordes opus 76 N°1 en sol majeur de Joseph Hayd

- Quatuor à cordes N°2 en ré majeur de Alexandre Borodine

Pratique. Mercredi 22 août, à 21h, entrée libre.