Vos questions, nos réponses.. Handicap : avons-nous plus d'une heure pour faire nos courses ?

"Avons-nous plus d'une heure pour faire nos courses lorsque nous sommes en situation de handicap ?"

"De manière générale, il n'y a aucune restriction de temps ni de distance pour aller faire vos courses, il faut simplement penser à remplir votre attestation de sortie, et cocher la case "Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité". Par ailleurs, pour les déplacements "brefs", l'Etat rappelle que le "déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant" est un motif dérogatoire en tant que tel, et n'est pas limité à 1 kilomètre et à 1 heure."

