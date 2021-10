Cyclisme : Gaylord Cumont, meilleur grimpeur

Pour cette première étape du Tour du Poitou-Charentes, mardi 21 août, les coureurs sont partis de Villebois Lavalette pour rejoindre Royan, soit près de 182 km.

La course a plutôt bien commencé pour Gaylord Cumont de Veranda Rideau U. Le coureur s'est retrouvé un temps dans le peloton de tête et s'est distingué: il a remporté les trois sprints des grimpeurs. Cette performance lui a permis de décrocher le maillot à pois du meilleur vainqueur, qu'il porte aujourd'hui, mercredi 22 août, pour la seconde étape du Tour entre Royan et Melle. Gaylord Cumont décroché la quatrième place sur classement général provisoire.

L'équipe normande est arrivée 7e devant Rabobank, Orica GreenEdge, Europcar, AG2R La Mondiale, Movistar, Bretagne Schuller, Cofidis, Saur-Sojasun, RadioShack, Roubaix, Auber 93, Euskaltel et Katusha.