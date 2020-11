La Covid-19 ailleurs dans le monde. Des bourses qui s'envolent, le "confinement" élu mot de l'année en Angleterre

• Un vaccin "efficace à 90 %" ? Les bourses s'envolent

L'annonce, lundi 9 novembre, d'un vaccin "efficace à 90 %" développé par les laboratoires Pfizer BioNTech a créé une onde de choc positive du côté des Bourses mondiales. Toutes se sont envolées. Entre autres exemples : à Wall Street, le Dow Jones a bondi de 2,95 points, soit sa plus forte hausse depuis juin et à Paris, l'augmentation est de 7,57 %. Ce rebond s'explique par le fait que cette découverte laisse espérer un retour à une activité normale pour les entreprises.

• "Confinement" élu mot de l'année... en Angleterre

La maison d'édition du dictionnaire anglais Collins a consacré le mot "lockdown", ou "confinement" en Français, mot de l'année 2020. Un mot qui a de beaux jours devant lui : le Liban vient de décréter un reconfinement total de deux semaines. En espérant que ce mot ne soit pas celui de l'année 2021...

• Infecté par la Covid-19, un dirigeant palestinien décède

Saëb Erakat, secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), est décédé mardi 10 novembre après avoir contracté le coronavirus. Le dirigeant palestinien, âgé de 65 ans, était vu comme l'un des successeurs potentiels du dirigeant palestinien Mahmoud Abbas, âgé de 85 ans. Ce dernier a décrété un deuil national de toris jours.

• Une diminution de la pollution de l'air bien moindre que lors du premier confinement

Le premier confinement avait été bénéfique pour l'environnement. Les émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de particules fines PM10 liées au trafic routier avaient diminué de 70 % les premiers jours suivant le confinement par rapport à une période normale. Une semaine après la mise en place du second confinement, la réduction est "seulement" de 20 % en Ile-de-France.

• Le chômage en forte augmentation

Sans surprise, le chômage augmente en France. Il est en hausse de 1,9 point au troisième trimestre 2020 et concerne désormais à 9 % de la population active en France (hors Mayotte), selon les chiffres publiés mardi 10 novembre par l'Insee. Le pays compte 2,7 millions de chômeurs, soit 628 000 personnes de plus entre juillet et septembre.

Les autres pays ne sont pas épargnés. Au Royaume-Uni, le taux de chômage a bondi de 4,8 points sur ce troisième trimestre.