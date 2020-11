Le Havre. Rodéo urbain : il percute un policier en tentant de prendre la fuite

Samedi 7 novembre vers 19 heures, la vidéoprotection de la Ville du Havre repère une scène de rodéo urbain, rue Dr-Lamaze. Une patrouille de la BAC se rend sur place. Elle se positionne devant deux motos, mais les pilotes prennent la fuite.

L'un d'eux va percuter un agent, le blessant au tibia. Dans le choc, le policier et le pilote, âgé de 17 ans, tombent au sol, avenue Jean-Jaurès. L'adolescent est arrêté et placé en garde à vue. Il nie les faits, expliquant être tombé à l'arrêt et ne pas avoir eu l'intention de percuter les forces de l'ordre. Il s'est avéré que le deux-roues était un scooter volé le 19 septembre dernier. Le jeune pilote fera l'objet d'un rappel à la loi.