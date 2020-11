Seine-Maritime. Avec le confinement, les commerçants locaux se lancent sur le web

Avec le reconfinement, les commerçants et artisans locaux sont nombreux à vouloir lancer un site web. Il s'agit de continuer à proposer leurs produits avec du retrait de commande voire de la livraison. Pour autant, les outils se multiplient et il n'est pas toujours facile d'y voir clair.

Encourager le développement numérique

"Le numérique est un sujet de priorité, concède Christophe Doré, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime. Il faut vulgariser les outils pour permettre de s'approprier le numérique de la façon la plus simple." Tous les commerçants et artisans n'ont, en effet, pas les capacités de lancer leur propre site Internet.

Alors certains optent pour Facebook qui reste avant tout un réseau social et non un site de vente en ligne. Des plateformes se développent depuis le mois de mars comme fairemescourses.fr avec plus d'un millier de commerçants et d'artisans de toute la France qui sont inscrits sur ce site développé par un habitant de Saint-Saëns. La plateforme est totalement gratuite.

La Poste aussi s'est lancée dans ce domaine, depuis 2017, avec un outil appelé Ma ville mon shopping. Il est désormais disponible dans le département après la signature, vendredi 6 novembre, de la convention de partenariat avec le Chambre de métiers et de l'artisanat.

Du site web à la livraison

Il s'agit de fournir un site et une gestion "clé en main" pour permettre aux artisans "d'accélérer leur développement", présente Philippe Wahl, président et directeur général du Groupe La Poste. La plateforme permet de créer une boutique en ligne, de gérer un paiement en ligne et de proposer de la livraison à domicile grâce aux facteurs ou à des coursiers.

En cette période de reconfinement, La Poste a décidé d'offrir les frais d'inscription et d'abonnement pour les commerçants de Seine-Maritime mais également de frais de commissionnement à 0 % (contre 5 à 10 % environ habituellement). La livraison est aussi proposée gratuitement pour les clients.