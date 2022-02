Seine-Maritime. Confinement : un plan d'action pour les sans-abri

Dans le cadre du nouveau confinement, en vigueur depuis le vendredi 30 octobre, la préfecture de Seine-Maritime a mis en place un plan d'action en faveur des personnes les plus démunies du département, pour mettre à l'abri les personnes à la rue.

L'activité des services dits de veille sociale (services d'accueil et d'évaluation, services de domiciliation, accueil de jour, maraudes) est maintenue dans les agglomérations du Havre, de Rouen et de Dieppe. L'activité des maraudes est renforcée. La capacité d'accueil des centres d'hébergement existants (plus de 1 800 places) est maintenue.

Plus de places d'hébergement

Pour compléter le dispositif existant et permettre la mise à l'abri des personnes sans domicile, un dispositif supplémentaire est déployé. Dans l'agglomération de Rouen, 150 places complémentaires sont ouvertes et 85 places complémentaires sur l'agglomération du Havre. Dans le reste du département, les centres d'hébergement de nuit pour les hommes seuls sont ouverts 24h/24 à Rouen (Foyer de l'Abbé Bazire), Elbeuf (CASA) et Dieppe (Vauban). À Dieppe, six places supplémentaires sont ouvertes au CHRS Vauban. Et, à la demande, des places d'hôtel seront proposées aux personnes sans solution de logement.