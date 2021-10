Energies : les métiers du futur à Rouen

2012-08-27En Haute Normandie, le domaine énergétique constitue un point majeur du développement économique. La filière représente plus de 41 000 salariés et presque 600 sociétés. A l’étude, il apparaît que c’est le secteur de la distribution qui draine le plus d’emplois (30 000), davantage que celui de la production (11 000). Le besoin de plus en plus croissant de diversité pousse les acteurs de la formation professionnelle à ouvrir des filières spécialisées. Il s’agit de créer un savant mélange entre valeurs sûres et ouvertures vers des métiers d’avenir s’articulant autour des énergies renouvelables.



A Saint-Etienne-du-Rouvray, le lycée polyvalent Le Corbusier fait partie de ces établissements qui ont opté pour le développement de plusieurs BTS spécialisés dans l’énergie. Il a introduit des programmes spécifiques à l’énergie et l’environnement et propose un baccalauréat technique autour de l’industrie et du développement durable. L’établissement propose en outre un BTS fluide et énergie. Les étudiants y étudient la conception, la mise en œuvre ainsi que l’application de machines et de procédés visant à convertir l’énergie sous des formes diverses.



L’IFA Marcel Sauvage de Mont-Saint-Aignan a développé un bac professionnel énergétique, dans le but de former les futurs techniciens du froid, du conditionnement. Les diplômés seront amenés à travailler, par exemple sur des pompes à chaleur.



Enfin, au sein de l’INSA de Rouen se forment les futurs ingénieurs en énergétique et propulsion. Ils apprennent la gestion, la maîtrise et le renouvellement des énergies. La formation s’effectue en trois ans, après deux ans de cycle préparatoire.L’école propose aussi un diplôme d’ingénieur génie civil et construction durable. Les diplômés travaillent à la réhabilitation d’ouvrages et d’infrastructures.