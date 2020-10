Fécamp. Les salariés de Carrefour devant les prud'hommes

"C'est un petit miracle d'être là ce matin." Vendredi 30 octobre, Me Philippe Brun était de nouveau au Havre pour défendre les salariés du Carrefour de Fécamp, dans ce qui devient un feuilleton judiciaire. Ils ont sollicité l'avocat spécialiste en procédures collectives pour tenter de faire annuler la mise en location-gérance du magasin, prévue à partir du dimanche 1er novembre.

Cette fois, c'est devant le conseil des prud'hommes, en référé, qu'il a plaidé. Une stratégie qui fait suite à la décision du tribunal d'Évry qui a considéré le recours déposé par les salariés au nom de l'union départementale CGT Force Ouvrière comme irrecevable. "Le juge considère que le syndicat n'a pas la qualité pour agir et que la bonne personne pour le faire serait chacun des salariés", éclaire Me Brun, qui a déposé un appel. En parallèle, le juge civil a confié le dossier au procureur de la République, un fait rare. "On est donc bien dans un dossier frauduleux. Il n'y a plus de contestation sérieuse. C'est la raison pour laquelle nous pouvons maintenant revenir devant le juge prud'homal. Il faut que le tribunal reconnaisse la fraude et, par conséquent, interdise le transfert des contrats de travail." Une procédure qui a un coût, pour financer notamment les frais d'huissiers : 25 000 euros pour soixante-sept salariés. Les ordonnances devraient être rendues d'ici samedi 31 octobre au soir. En France, 46 magasins Carrefour doivent passer en location-gérance. "Nous avons le choix de ne pas fermer d'hypermarchés et de ne pas les céder à la concurrence, indique le groupe dans un communiqué. Nous avons décidé de les réformer afin qu'ils puissent retrouver une dynamique de croissance." Les salariés, eux, redoutent que le nouveau gérant ne puisse remettre à flot le magasin.