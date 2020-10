Musique. Ecoutez Fever, le duo choc entre Dua Lipa et Angèle

C'est l'événement de cette fin octobre, le duo entre deux stars de la pop : l'Anglaise Dua Lipa et la Belge Angèle. Le titre s'appelle Fever et vous pouvez déjà l'entendre sur Tendance Ouest.

Fever apparaitra sur la réédition française de Future Nostalgia, l'album de Dua Lipa, qui sortira le 20 novembre (le 4 décembre en vinyle). Disponible en précommande.

Ensemble, Dua lipa et Angèle cumulent plus de 8 millions de ventes d'albums dans le monde. 7 millions de ventes pour Dua Lipa, avec son premier album éponyme et Future Nostalgia, sur lequel se trouvent les tubes Don't Start Now, Physical, Break My Heart et Levitating. Angèle, quant à elle, a vendu 1 million d'exemplaires de son premier album, BROL.

Dua Lipa vient d'annoncer Studio 2054, le 27 novembre prochain, l'artiste présentera en ligne sur LIVENow un spectacle unique : musique, danse, mise en scène et bien plus encore.

Dua Lipa sera de retour en France le 30 septembre 2021, pour un concert à l'AccorHotels Arena de Paris.