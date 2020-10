Virus: Espagne vers le couvre-feu, record de contaminations aux Etats-Unis

Le gouvernement de Pedro Sanchez doit décréter dimanche matin un nouvel état d'alerte, autorisant les restrictions, le deuxième dans le pays après celui proclamé en mars, et qui avait duré jusqu'en juin.

Samedi soir, au moins neuf régions espagnoles avaient demandé au gouvernement central de proclamer l'état d'alerte, sachant que certaines zones géographiques ont déjà pris les devants avec des restrictions locales, comme Madrid, la Castille-et-Leon (nord), la région de Valence (est) et la ville de Grenade (sud).

M. Sanchez avait préparé le terrain vendredi en assurant que la situation était "grave", que "les prochaines semaines et les prochains mois" seraient durs, très durs", et qu'il était "prêt à adopter toutes les mesures nécessaires" pour freiner l'épidémie.

Deux jours plus tôt, l'Espagne était devenu le premier pays de l'Union européenne et le sixième au monde à dépasser le million de cas de Covid-19, le chef du gouvernement ayant même révélé vendredi que le nombre réel de personnes infectées par le coronavirus en Espagne était en fait supérieur à trois millions. Le nombre de décès est proche de 35.000.

Incidents à Rome

Le couvre-feu a déjà été instauré dans plusieurs pays européens. En Italie, trois régions l'ont adopté ces derniers jours, celles de Rome (Latium), Milan (Lombardie) et Naples (Campanie). Au moins deux autres régions, le Piémont et la Sicile, leur emboiteront le pas dans la semaine.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des dizaines de manifestants d'extrême droite protestant contre le couvre-feu ont affronté les forces de l'ordre antiémeute dans le centre historique de la capitale.

Les manifestants ont attendu jusqu'à une minute avant minuit pour déclencher des feux d'artifice aux couleurs du drapeau italien, porter des cagoules et lancer des fusées éclairantes et des pétards sur la police. Sept protestataires ont été interpellés, et deux policiers ont été blessés, selon le quotidien La Repubblica.

A Naples, des incidents avaient déjà éclaté la nuit précédente, lorsque des jeunes s'opposant au couvre-feu avaient affronté les forces de l'ordre, en brandissant également des pancartes réclamant des compensations financières.

Quelque 20.000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés lors des 24 dernières heures, selon le comptage annoncé par les autorités samedi, un record national. Au total, plus de 500.000 cas d'infection et 37.000 décès ont été enregistrés en Italie, premier pays européen à avoir été durement frappé par la pandémie.

Le Premier ministre Giuseppe Conte a déclaré qu'il ne voulait pas imposer un nouveau confinement national. Il pourrait toutefois annoncer de nouvelles restrictions dimanche, comme la réduction des heures d'ouverture des restaurants et des bars et la fermeture des gymnases publics et des piscines.

Bruxelles durcit les mesures nationales

En Belgique, les autorités bruxelloises ont décidé d'avancer à 22H00 le couvre-feu imposé dans le pays, et ont ordonné la fermeture des magasins à 20H00 ainsi que l'interdiction des activités culturelles et sportives à partir de lundi.

Ce nouveau tour de vis va au-delà des décisions prises vendredi par le gouvernement pour l'ensemble du royaume et suit les mesures annoncées par les autorités de la Wallonie, particulièrement touchée par la pandémie.

En France, les députés ont voté samedi la prolongation jusqu'au 16 février de l'état d'urgence sanitaire, un régime d'exception qui autorise l'exécutif à mettre en place des restrictions face à la crise.

Le couvre-feu (21H00 à 06H00), qui concernait 20 millions de personnes, est étendu à partir de samedi à 46 millions d'habitants de ce pays au total, et ce pour six semaines. L'épidémie y a déjà contaminé plus d'un million de personnes.

45.422 nouveaux cas de Covid-19 y ont été enregistrés en 24 heures, un nouveau record, et près de 2.500 malades étaient hospitalisés en réanimation samedi.

Sur l'ensemble du continent européen, le nombre des contaminations s'approche des 8,5 millions et plus de 260.000 personnes sont mortes de cette maladie. Dont quelque 10.003 en Allemagne, un pays jusqu'ici relativement épargné mais désormais frappé de plein fouet par le rebond épidémique.

Personnalités infectées à l'Est

Plusieurs pays de l'Est, où la situation se dégrade, imposent samedi de nouvelles mesures, à l'image de la Pologne, dont l'intégralité du territoire est désormais en "zone rouge", synonyme de nombreuses restrictions.

En Slovaquie voisine, un couvre-feu nocturne est entré en vigueur samedi - il sera maintenu jusqu'au 1er novembre. Et en République tchèque, un autre pays limitrophe, où le taux de contamination et de décès est le pire d'Europe sur les deux dernières semaines, un confinement partiel est déjà instauré jusqu'au 3 novembre.

Un confinement partiel s'applique aussi dès samedi en Slovénie, dont le ministre des Affaires étrangères Anze Logar a été testé positif, après avoir bouclé une tournée dans les pays baltes. Ses trois homologues dans ces Etats, qui l'avaient rencontré, ainsi que la cheffe de l'opposition au Bélarus Svetlana Tikhanovskaïa, se sont placés samedi en quarantaine.

Deux autres personnalités politiques d'Europe de l'Est ont annoncé leur infection, le président polonais, Andrzej Duda, et le maire de Kiev, l'ancien boxeur Vitali Klitschko.

La pandémie a fait au moins 1.145.847 morts dans le monde depuis fin décembre, d'après un bilan établi par l'AFP samedi.

Les Etats-Unis présentent les bilans les plus lourds, avec un total de 8.568.625 cas et 224.751 décès. Le nombre de contaminations a connu samedi un record pour le deuxième jour consécutif, avec 88.973 nouveaux cas (79.963 la veille).

L'ex-président Barack Obama a accusé son successeur Donald Trump d'avoir "complètement foiré" dans sa gestion du Covid-19.

Dans les Amériques, la Colombie (30.000 morts) est devenue le 8e pays à franchir le seuil du million de personnes contaminées, après les Etats-Unis, l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Argentine, l'Espagne et la France.

