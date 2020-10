Normandie. Covid-19. Hôpitaux : 30 % de l'activité non urgente déprogrammée

Plus aucun département de Normandie n'est épargné par la Covid-19. Encore en vert il y a tout juste une semaine, le département de la Manche subit à son tour une nette augmentation du nombre de cas positifs. Les chiffres sont d'ailleurs alarmants, selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé (ARS). Le taux d'incidence, soit le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants a dépassé 208 (le seuil d'alerte étant fixé à 150), ce qui a impliqué le couvre-feu dans le Calvados et la Seine-Maritime. Au total, 644 personnes sont hospitalisées, 341 en Seine-Maritime, 115 dans le Calvados, 107 dans l'Eure, 50 dans la Manche et 31 dans l'Orne. Afin d'anticiper l'afflux de patients ces prochains jours, l'ARS a d'ores et déjà demandé aux hôpitaux de déprogrammer 30 % de leur activité "non urgente" afin "d'armer en matériel et personnel 40 lits supplémentaires de réanimation d'ici deux semaines" a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Depuis le début de l'épidémie, 827 personnes ont perdu la vie dans la région (568 à l'hôpital) des suites de la Covid-19.