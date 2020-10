Rouen. Covid-19 : la Métropole présente un nouveau plan de soutien d'urgence

"Le maître mot aujourd'hui, c'est la solidarité", a lancé Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie (MRN) au moment de dévoiler le Plus, le Plan local d'urgence solidaire de la Métropole. C'est le résultat des réflexions du Conseil de défense économique local mis en place avec les syndicats professionnels et les chambres consulaires, pour définir les grandes priorités de ce que pourrait être un plan de soutien, complémentaire des mesures de l'État et de la Région. Doté de six millions d'euros, il s'adresse en priorité aux PME les plus touchées, aux associations "trop souvent oubliées" et aux jeunes qui peinent dans le marasme économique pour trouver des stages ou des contrats d'apprentissage. Des mesures pour favoriser la mise en place du télétravail, largement encouragé, ont aussi été décidées.

2,5 millions d'euros pour les PME

C'est à la Chambre de commerces et d'industrie et à la Chambre des métiers d'identifier les PME les plus touchées, dans le secteur des débits de boissons, de la restauration, du tourisme, de l'événementiel, de la culture ou du sport.

Elles pourront bénéficier d'une aide de 1 500 euros d'ici décembre, pour celles qui ont moins de 10 salariés, et d'une aide de 2 100 euros, pour celles qui ont entre 10 et 50 salariés.

1 million d'euros pour les associations

Un fonds de soutien spécifique aux associations, "qui souffrent particulièrement", selon le président de la Métropole, est mis en place avec deux dispositifs : l'un est doté de 200 000 euros pour la solidarité (santé, migrants, violences intrafamiliales, insertion). L'autre, doté de 800 000 euros, concernera les associations "à rayonnement communal ou pluricommunal" qui ne sont pas déjà financées par la MRN. C'est aux communes, "qui connaissent le mieux leur tissu associatif", qu'il reviendra d'attribuer les aides. Une enveloppe leur sera attribuée en fonction de leur démographie, avec un versement plancher de 1 500 euros par commune.

1 000 euros pour 1 000 jeunes

"C'est compliqué d'être jeune en 2020", admet Mélanie Boulanger, vice-présidente de la MRN en charge de la jeunesse, en détaillant le dispositif. En lien avec les Missions locales, il consiste à financer les stages des jeunes du territoire qui cherchent à se former, "en remplaçant les gratifications" payées habituellement par l'employeur. 1,5 million d'euros est attribué à ce dispositif en deux phases.

Un kit de télétravail pour les TPE et PME

La MRN propose également d'accompagner les TPE et les PME dans le développement du télétravail avec plusieurs dispositifs : une aide financière directe pour le déploiement des outils de travail à distance, mais aussi des propositions de contenus numériques pour la formation ou encore un annuaire de prestataires numériques normands, capables d'accompagner les entreprises dans la mise en place du télétravail.