Caen. Opération escargot : plusieurs kilomètres de bouchons sur le périphérique

Les gérants de discothèques normands se sont donné rendez-vous ce jeudi 15 octobre pour manifester sur le périphérique de Caen. Ils ont été rejoints par les voisins bretons pour une opération escargot, menée dès 7 h 30 au départ du centre commercial Cora à Rots.

Un cortège s'est dirigé vers Mondeville par le périphérique Sud et un autre vers le CHU par le périphérique Nord. Cette mobilisation est liée à la fermeture de leurs établissements depuis plus de sept mois, qui risque de se poursuivre jusqu'en avril. Elle a occasionné plusieurs embouteillages sur le début de la matinée. À 9 h 30, il y avait encore environ 14 km de bouchons entre l'échangeur n°11 Suisse Normande et le viaduc de Calix sur le périphérique Sud.