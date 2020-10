Ouistreham. Covid-19 : deux décès dans un EHPAD après douze cas déclarés

Il a été défini comme un cluster. L'EHPAD Rivabel'Age de Ouistreham a vu douze personnes de l'établissement contracter le coronavirus au cours du mois de septembre : neuf de ses résidents et trois membres de son personnel ont été testés positifs lors des deux campagnes de dépistage. Deux personnes âgées, "qui étaient déjà fragilisées", y sont décédées, indique la Fondation Normandie Générations, gérante de l'établissement.

"La situation est désormais maîtrisée"

"On avait échappé au coronavirus sur la première vague, entre mars et septembre. Il est difficile d'expliquer d'où vient cette contamination." Les visites avaient été interrompues dès les premiers cas positifs. En revanche, aucun nouveau cas n'a été testé positif depuis les derniers tests réalisés le mardi 6 octobre dernier. Une bonne nouvelle pour l'EHPAD, qui estime que "la situation est désormais maîtrisée". En concertation avec l'Agence régionale de santé et les membres du conseil de vie sociale de l'établissement, les visites sont possibles depuis lundi 12 octobre, "avec un protocole extrêmement strict".