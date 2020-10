Caen. La nouvelle salle d'escalade ouvre ses portes

"La devise de Climb up est simple : c'est une salle d'escalade ouverte à tout le monde", explique François Petit, le fondateur, lors de l'inauguration de la nouvelle salle à Caen, en présence d'Aristide Olivier, l'élu aux sports de la ville. Pour la première fois à Caen, un grand complexe d'escalade ouvre ses portes ce vendredi 9 octobre. À l'occasion de l'inauguration, les deux champions d'escalade français Fanny Gibert et Mickaël Mawem sont venus faire une démonstration. "Quand j'ai vu cette salle pour la première fois en 2018, j'ai tout de suite vu son potentiel, avec la hauteur de ses plafonds et ses grandes baies vitrées. Elle est de plus située idéalement, à proximité du centre-ville et accessible en tramway", explique François Petit.

Avec 250 voies pour tous les niveaux, trois espaces y sont proposés : le "fun climbing" pour les enfants et débutants, les murs à corde et les salles de bloc. Pour le premier week-end d'ouverture, les 10 et 11 octobre, des initiations gratuites seront proposées au public, avec, si besoin, l'aide de l'un des salariés de la salle.