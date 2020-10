Flers. Déjà 5 300 foyers ou locaux professionnels éligibles à la fibre

"5 300 foyers ou locaux professionnels sont déjà éligibles à la fibre optique sur la ville de Flers", confirme Marc Maouche, Délégué régional Orange Normandie, qui était de passage, mercredi 7 octobre.

Le déploiement de cette fibre comporte plusieurs phases : les études en coordination avec les équipes municipales, l'installation des armoires dans les rues qui permettent à l'ensemble des opérateurs de venir proposer leur service et le tirage de la fibre dans les fourreaux de génie civil qui sont déjà existants. Afin que les habitants des quartiers concernés puissent bénéficier de ce nouveau réseau, il est important qu'ils communiquent auprès de leur syndic et de leur bailleur immobilier et demandent que le raccordement de leur immeuble soit voté en Assemblée générale. Dès lors, l'opérateur choisi par chacun pourra installer les points de branchement en face de chaque logement et le client pourra sélectionner le fournisseur d'accès internet de son choix, qui effectuera le raccordement final à son domicile.