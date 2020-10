Le Havre. Face aux règles sanitaires, le concert des Voix de l'Estuaire annulé

Les Voix de l'Estuaire sont annulées. Le concert était prévu les 30 et 31 janvier 2021 aux Docks Océane du Havre. Cette chorale éphémère composée de 1 700 choristes et onze musiciens revisite les plus grands succès de la chanson française. Les organisateurs expliquent que le concert étant "initialement prévu en juin 2020 puis reporté en janvier 2021, les conditions sanitaires actuelles compromettent la tenue d'un tel rassemblement et n'incitent pas les choristes comme les spectateurs à profiter pleinement de ces concerts." Pour les billets déjà achetés auprès des chorales de la région, il est possible de se faire rembourser en les renvoyant avec un RIB à MORA (225, chemin du Val Cerisier, 76210 Gruchet-le-Valasse).