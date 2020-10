[Vidéo] Rouen. Les restaurateurs font entendre leurs inquiétudes sur l'avenir

Sur la place du Vieux-Marché à Rouen, ce ne sont pas les cloches qui se sont fait entendre vendredi 2 octobre, mais un vacarme provenant de cuillères tapées sur des casseroles.

Fréquentation en baisse

Une dizaine de restaurateurs ont répondu à l'appel national les invitant à se mobiliser face aux inquiétudes sur l'avenir : "On a déjà subi énormément de préjudices", rappelle François Sénécal, chef de cuisine du restaurant Les Maraîchers. "On a déjà perdu les touristes et les groupes, il faut que les clients locaux puissent continuer à venir", défend Christelle Heuzé, directrice générale du restaurant La Couronne.

Les restaurants avaient subi la fermeture pendant le confinement et s'inquiètent de nouvelles décisions sévères comme à Marseille, en cas de dégradation de la situation sanitaire. "Aujourd'hui, on a besoin de faire tourner nos établissements, que nos équipes gardent leurs emplois et de pouvoir essayer de survivre", poursuit Christelle Heuzé.

Les établissements ont déjà noté une fréquentation en baisse depuis l'application des nouvelles mesures sanitaires.