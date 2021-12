Dieppe. Jusqu'à 40 emplois créés par l'arrivée d'un service des finances publiques

Après l'annonce en janvier dernier de l'installation prochaine à Dieppe d'un service de la Direction centrale des finances publiques, le député de Seine-Maritime, Sébastien Jumel, a participé mercredi 30 septembre à une réunion à ce sujet à Paris.

Installation en 2023

35 à 40 emplois dans le contrôle fiscal seront installés d'ici 2023 dans la cité Ango. "L'annonce de cette bonne nouvelle pour notre ville, qui témoigne de son attractivité et du sérieux de la candidature que nous avions adressée au gouvernement, a été faite ce matin à Paris par Bruno Le Maire et son collègue Dussopt", expliquent Sébastien Jumel et le maire de Dieppe, Nicolas Langlois.

"Nous travaillons actuellement en parfaite identité de vue, dans l'intérêt du territoire et de ses habitants, avec Patrick Boulier le président de l'agglomération, à préparer l'accueil de ce service", ajoute Nicolas Langlois.